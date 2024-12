Stalker di 61 anni finisce dietro le sbarre

Dieci mesi di prigione per una persona di 61 anni condannata nel 2021 per atti persecutori nei confronti di una donna, reati commessi nel 2018. È stato portato in carcere sabato il 61enne di Scandolara Ravara (Cremona) denunciato da una donna nel 2019. Lei si era rivolta ai carabinieri perché questo uomo la molestava, sia a casa, sia sul luogo di lavoro e anche in altre località dove lei si recava, addirittura anche in provincia di Mantova. L’uomo si era innamorato della donna, molto più giovane di lui e l’aveva tempestata con messaggi, telefonate, regali e pedinamenti. Denunciato e portato in tribunale nel dicembre del 2020 era stato condannato. La sentenza era diventata definitiva due anni più tardi e i carabinieri di Scandolara Ravara hanno rintracciato il 61enne e lo hanno accompagnato al carcere di Cà del Ferro.

P.G.R.