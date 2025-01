Spray in faccia: ventenne ricoverato

Litiga con alcuni ragazzi, uno dei quali gli spruzza in faccia spray urticante. È finito all’ospedale, nella notte tra venerdì e sabato, un 21enne cremasco che, poco dopo l’una, ha incrociato in strada un gruppetto di altri giovani stranieri in via Bottesini, non distante dal centro giovanile. Per cause ancora da chiarire, ne è scaturita una discussione che verosimilmente è degenerata visto che, improvvisamente, uno dei componenti della gang ha estratto da una tasca una piccola bomboletta il cui contenuto è stato scaricato sul volto del 21enne. Il ragazzo si è messo le mani sulla faccia e, nonostante gli bruciassero gli occhi, è riuscito ad allontanarsi e a chiamare i soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde che ha trasferito il ferito in codice verde in ospedale a Crema. Sul posto anche i carabinieri.P.G.R.