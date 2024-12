Spino d’Adda, cuoce la carne sul barbecue: intossicata. Salvata da marito e figlio

Spino d’Adda (Cremona) – Una donna di 40 anni intossicata da monossido e portata in ospedale, sabato sera intorno alle 21. Intervento di auto medica, ambulanza e vigili del fuoco in una palazzina di via Donizetti a Spino d'Adda. Portati in ospedale anche marito e figlio, ma per accertamenti.

Nell’appartamento sono stati fatti arrivare anche i vigili del fuoco, in quanto i soccorritori avevano subito rilevato la presenza in casa di monossido di carbonio. I pompieri di Crema, arrivati dopo le 22, hanno ispezionato le stanze dell’abitazione senza rilevare tracce del velenoso killer perché le finestre dell’appartamento erano già state aperte. La loro attenzione si è però fermata su un barbecue, che era stato portato fuori dall’appartamento, sul quale c’era ancora della carne.

L’ipotesi è che la donna abbia cucinato la cena sul barbecue sistemato in cucina, con le finestre chiuse. Figlio e marito sono arrivati a casa più tardi e hanno respirato poco monossido, in quanto hanno visto la donna star male e chiamato subito i soccorsi.