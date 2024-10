Cremona, viaggia in moto nella notte a fari spenti. Fermato e perquisito, aveva dodici dosi di cocaina

Cremona, 16 ottobre 2024 – Viaggiava nella notte a fari spenti a cavallo di una moto. Un comportamento che ha insospettito i militari della sezione radiomobile di Cremona, durante un servizio di controllo in via Garibotti. E così, intorno alle 3, lo hanno fermato. Era nervoso e questo ha spinto i militari a perquisirlo. In tasca gli hanno trovato due involucri in cellophane contenenti cocaina. La perquisizione è stata estesa anche alla moto e, in un vano portaoggetti, è stato trovato un pacchetto di sigarette contenente altre 10 dosi di cocaina. Al termine delle operazioni, il 37enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e le dodici dosi di cocaina sono state sequestrate.