Ventenne di Cugliate arrestato per spaccio, affidato ai servizi sociali e sorpreso di nuovo con le dosi di droga

Cugliate Fabiasco (Varese), 15 ottobre 2024 – La Polizia di Stato di Luino, mercoledì 9 ottobre, ha arrestato a Cugliate Fabiasco un immigrato di 24 anni sorpreso a spacciare stupefacenti. L’operazione che si è conclusa con la denuncia per spaccio nei confronti del giovane risale al 9 ottobre ma è stata comunicata oggi martedì 15 ottobre. A insospettire gli agenti del settore Polizia di Frontiera è stato il continuo viavai di persone nelle vicinanze dell’abitazione del giovane extracomunitario, in possesso di un regolare permesso di soggiorno e residente nel piccolo centro dell’Alto Varesotto con i suoi famigliari.

L’affido in prova ai servizi sociali

Il ragazzo, del resto, era già stato pizzicato a spacciare dalle forze dell’ordine nel marzo 2023. Ed era in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. Gli investigatori hanno effettuato una serie di appostamenti, che hanno permesso di appurare che il giovane si dedicava ancora alle attività di spaccio, allontanandosi dall’abitazione il tempo e la distanza strettamente necessari per cedere le dosi ai suoi acquirenti. La perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio di una unità cinofila antidroga della Polizia, ha portato al sequestro di oltre 1.200 grammi di hashish e marijuana, nascosti in una cantina, unitamente agli strumenti per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, a disposizione della Procura della Repubblica di Varese.