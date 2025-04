Sottopasso, tempi lunghi. E spunta un’altra ipotesi

CREMA (Cremona)Sottopasso ciclopedonale che superi la ferrovia e porti in via Santa Maria (e viceversa). Secondo le previsioni quello da scavare non vedrà la luce prima di cinque anni: avvio dei lavori tra due anni e tre anni per la realizzazione. Ma c’è già oggi la possibilità di realizzare un passaggio in poche settimane che aggiri la ferrovia e sbuchi in viale Santa Maria: si tratta di passare sotto il ponte della ferrovia e sbucare sul viale. Dal passaggio a livello chiuso al viale sono circa mille passi, seicento metri, dei quali la prima parte esistente. "Ci stiamo pensando – dice il presidente del parco del Serio Basilio Monaci –. Per prima cosa bisogna vedere di chi è il terreno perché mi risulta che una parte sia della Benchmark. Quindi sarebbe possibile ricavare un passaggio mettendo in atto alcuni accorgimenti". E gli accorgimenti sono l’addolcimento di un breve tratto di pendenza che porta sotto il ponte della ferrovia, la pulizia dei restanti 400 metri che portano al viale, l’allargamento del sentiero e la sistemazione di transenne dove il sentiero si avvicina al Serio e al canale Vacchelli. I costi? Meno di 100mila euro. P.G.R.