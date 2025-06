Trovato con un panetto di hashish, nei guai

Un etto di hashish, per la precisione 98 grammi, sono costati una denuncia a un bresciano che, con un amico, stava transitando per Vailate e che è stato fermato per un controllo di routine. Giovedì verso le 16 un’auto con due persone a bordo è passata dalla circonvallazione del paese. I militari l’hanno seguita e fermata. Alla domanda di spiegare perché si trovassero da quelle parti, i due sono risultati oltremodo titubanti. Così i militari li hanno perquisiti e poi hanno controllato l’auto trovando in un passaruota un panetto di hashish. A quel punto i due sono stati accompagnati in caserma a Crema e qui identificati. A carico del conducente, un uomo di 33 anni, è stata elevata una denuncia per spaccio e detenzione illecita di stupefacenti. Al termine il bresciano è stato lasciato libero.

P.G.R.