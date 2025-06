Pensionato non torna a casa. Scattano le ricerche: ritrovato sano e salvo

Un uomo di 74 anni, malato, giovedì non aveva fatto ritorno alla sua abitazione. I parenti hanno dato l’allarme e sono scattate le ricerche. Il pensionato è affetto da una malattia che gli blocca i muscoli e giovedì non ha fatto ritorno a casa. I parenti hanno avvertito i vigili del fuoco. Le ricerche sono cominciate intorno alle 20 e i pompieri, ripercorrendo le vie che di solito batte il 74enne, arrivati nella campagna della frazione Trezzolasco di Sergnano, lo hanno trovato. L’uomo aveva avuto un attacco della malattia che lo aveva bloccato. È stata chiamata un’ambulanza della Croce Vede di Crema che ha preso il 74enne e l’ha portato all’ospedale di Crema, dove è stato ricevuto in codice giallo.

P.G.R.