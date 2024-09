Sottopasso di Crema, conto alla rovescia per l’opera attesa da 60 anni: quattro settimane per riaprire

Crema (Cremona) – Non per i primi di settembre, non per l’apertura delle scuole, ma forse per l’ultima settimana di settembre, più probabile per la prima di ottobre. Rete ferroviaria italiana fa sapere che ci siamo e, pur non dando una data certa, afferma che manca pochissimo, al massimo tre, forse quattro settimane. Stiamo parlando del sottopasso tra via Stazione e via Gaeta che manda in pensione la barriera di viale S. Maria e fa passare sotto la strada ferrata.

L’opera è attesa dai cremaschi da 60 anni ed è partita quattro anni fa con un crono programma di 14 mesi, ampiamente disatteso, rinviato di volta in volta e, adesso, finalmente è (quasi) pronto. L’incertezza sulla data di apertura riguarda anche l’accordo che Rfi sta prendendo con il comune per il momento dell’inaugurazione, ma ormai manca davvero poco. Peccato per l’ultimo sforamento che ha visto ieri partire le scuole ma non l’opera finita, che avrebbe di certo snellito il traffico in quel punto, ma adesso ci siamo davvero. Quarantaquattro mesi di lavoro, 10.1 milioni di euro il costo finale (aumentato di oltre il 50% dal preventivo iniziale) e con molti punti di domanda sulla viabilità che ne verrà visto che una strada sbuca su un rondò molto piccolo sul quale afferisce anche l’entrata e l’uscita di un supermercato.

Inoltre, c’è da considerare soprattutto il traffico in arrivo dal viale S. Maria, che andrà a interessare via Stazione, già trafficata di suo. Infine, ci sarà da riconsiderare il semaforo in atto adesso sulla parte iniziale di S. Maria, che regola il superamento della strada ferrata, che non potrà essere disattivato, visto che deve servire chi esce dal parcheggio della Buca e chi arriva dalla stazione ferroviaria e dei pullman. Domande alle quali si potrà dare una risposta solo aprendo.