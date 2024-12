Sotto sequestro il cantiere dell’incidente fatale con la betoniera

Cantiere sequestrato a Soncino. Dopo l’incidente costato la vita giovedì mattina a Giuseppe Bolognini, 58enne operaio di Pumenengo (Bg) rimasto schiacciato dal braccio meccanico di una betonpompa, il cantiere per la costruzione del nuovo polo dell’infanzia è stato posto sequestro, a disposizione dei funzionari dell’ispettorato del lavoro per le indagini, anche se l’incidente appare chiaro: due pedane della betonpompa fissate al suolo sono improvvisamente sprofondate, facendo cadere il lungo braccio che trasporta il cemento in testa a Bolognini, che passava sotto. Lo stop del cantiere potrebbe non essere breve. Dal Comune confidavano di concludere i lavori entro l’estate 2025, ora tutto dipende dall’inchiesta. Ma rimanere entro i tempi previsti dal Pnrr, che finanzia l’opera da due milioni di euro al 70% non dovrebbe essere un problema visto che il cantiere procedeva in anticipo rispetto al cronoprogramma. A Pumenengo il sindaco Mauro Barelli ha proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui ci saranno i funerali, non ancora fissati perché il magistrato potrebbe disporre l’autopsia. P.G.R.