In partenza il consolidamento. Ma il ponte non chiuderà mai

PIZZIGHETTONE (Cremona)Inizieranno a breve i lavori sul ponte Trento e Trieste. Alla fine di maggio sono stati assegnati alla vincitrice dell’appalto, una ditta di Caserta. "Tra la consegna e l’inizio del cantiere vero e proprio c’è un tempo tecnico – spiega il sindaco di Pizzighettone, Luca Moggi –. L’azienda ha vinto un bando Pnrr da 700mila euro". Il consolidamento strutturale prevede la realizzazione di una serie di ponteggi sospesi per intervenire sulla parte inferiore del ponte. "La peculiarità dell’intervento fa sì che ci siano 100mila euro di oneri di sicurezza con ponteggi sospesi, che saranno legati al ponte", continua il sindaco. Il cantiere, se tutto andrà come da progetto, dovrebbe durare circa sette mesi, con qualche inevitabile disagio."Non chiuderemo mai il ponte, verrà istituito un senso unico alternato. Ad Autostrade Centropadane abbiamo affidato le valutazioni tecniche dello stato di degrado di un ponte del 1977". Tecnici della ditta appaltatrice, insieme a quelli della società incaricata dell’installazione del ponteggio sospeso, hanno già svolto i rilievi preliminari all’inizio del vero e proprio cantiere. Sul Ponte Trento e Trieste alcuni anni fa è già stato effettuato un intervento per realizzare la ciclabile che sostituisce la passerella distrutta da una piena dell’Adda.

Daniele Rescaglio