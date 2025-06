Affidamento in prova revocato all’ubriaco. Finisce in carcere

Dietro le sbarre per i prossimi due anni. Sulla strada da Crema a Ripalta Nuova l’intervento dei militari era stato richiesto, mercoledì scorso, da alcune persone che avevano assistito alla performance di un 31enne che, in evidente stato di ubriachezza, si ostinava a salire sulla bicicletta per poi cadere dopo pochi metri, con pericolo per sé e per chi stava transitando. Pochi minuti e i militari erano arrivati al cospetto di questo individuo il quale si ostinava a salire sulla bici per volersene andare, si era rifiutato di dare le proprie generalità e aveva insultato i due carabinieri intervenuti. Il tutto era stato segnalato al giudice del tribunale di Mantova, quando era stato scoperto che il 31enne era destinatario della misura dell’affidamento in prova in quanto il 31enne risultava condannato in una serie di processi che gli avevano fatto accumulare pene per oltre cinque anni di prigione a causa di guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, furto, furto in abitazione, imbrattamento di cose altrui. Le condanne erano diventate definitive dopo la sentenza in Corte d’appello del 2022, ma il giudice, anziché spedirlo in galera, gli aveva concesso l’affidamento in prova. Mercoledì scorso però il 31enne era stato sorpreso in bicicletta ubriaco sulla strada per Ripalta Nuova. Così lunedì sera i carabinieri sono andati a prenderlo e lo hanno portato a Ca’ del Ferro dove resterà fino a maggio del 2027.

Pier Giorgio Ruggeri