Anziano scivola in un canale e annega. Inutile il tentativo del figlio di salvarlo

Sospiro (Cremona), 24 giugno 2023 – Tragedia questa mattina poco dopo le 10: un anziano di 86 anni è morto annegato in un canale.

La caduta in acqua

Probabilmente l’anziano, che si trovava con il figlio, è scivolato nel canale ed è stato trascinato dalla corrente per diverse centinaia di metri. Il suo corpo è stata ritrovato impigliato in una struttura che viene utilizzata per irrigare i campi.

Il tentativo di salvarlo

Inutile il tentativo del figlio si salvare il papà: la profondità del canale, oltre tre metri, e la corrente forte hanno reso vano il disperato tentativo. Inutile anche l’intervento dei sanitari del 118 mentre i vigili del fuoco si si occupati del recupero del cadavere Sulla dinamica e le cause della tragedia stanno indagando i carabinieri di Sospiro. Non si può escludere che la caduta del canale sia stata causata da un malore dovuto magari al grande caldo.

Giovedì la tragedia a Spinone

Giovedì un 17enne di origini egiziane aevava perso la vita dopo un tuffo nel lago d’Endine ma non è più riemerso. La disgrazia a Spinone al Lago, nello stesso punto dove lo scorso anno, a Ferragosto, perse la vita un 21enne di origini senegalesi annegato mentre stava facendo il bagno con alcuni coetanei.