Davide, batterista da record: a otto anni è già titolare nella banda

Soncino (Cremona) – Con la musica nel sangue. Otto anni, batterista titolare nella banda di Fontanella (Bergamo). È Davide Basana, musicista di Gallignano, frazione di Soncino: “Sin da piccolissimo qualsiasi cosa per lui era utile per produrre suoni - racconta la mamma Ramona -. A due anni, con mio marito Marco, lo abbiamo portato a una festa a Fontanella dove si esibiva il gruppo di percussionisti, Los Hijos de la Rumba e lui ha suonato con loro: tutti erano meravigliati di come suonasse seguendo il ritmo. Del resto per Davide giocare significava suonare. Musica, musica e ancora musica”.

A sei anni Davide è entrato nella junior band a Fontanella e il mese scorso ha fatto l’esordio nella banda principale. Suona anche la chitarra, è impegnato tre volte la settimana nelle prove e frequenta lezioni di break dance. Davide ha altre due passioni: è tifosissimo dell’Atalanta e sa tutto sugli squali. Intanto nella banda se lo coccolano: “Quello di Davide - commenta Federica Ziliani, direttore della junior band - è stato un ingresso in banda a tempo di record ma ci sembrava pronto. Abbiamo la fortuna di avere insegnanti di altissimo livello come Gian Maria Romanenghi, direttore della banda, col cui potrà sviluppare il suo grande talento”.