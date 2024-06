Sette pazienti operati in tre giorni. Il neodirettore di Oculistica:: "Una maratona che ci rende fieri"

"Sette interventi in tre giorni: è stata una maratona di cui andiamo molto fieri". Così il neodirettore dell’Unità operativa di Oculistica Giulio Maione annuncia l’avvio degli interventi chirurgici per il trattamento del glaucoma e delle patologie della retina nell’ospedale cremasco. "Le prime operazioni si sono svolte la scorsa settimana, dopo un periodo di formazione che ha coinvolto il personale anche grazie all’apporto di alcuni specialisti esterni. Le operazioni realizzate nei giorni scorsi sono state rese possibili grazie a un buon lavoro d’équipe, anche con le Unità operative di Anestesia e Farmacia. Sono molto contento dei risultati ottenuti e in particolare del clima che ho respirato in questi giorni, ricco di entusiasmo e di apertura alle novità".

Sono stati eseguiti quattro interventi di chirurgia vitreoretinica per il trattamento di pucker maculare o membrana epiretinica. Si tratta di un tessuto simil cicatriziale cresciuto al di sopra della retina. La chirurgia consente di procedere alla sua rimozione, il cosiddetto “peeling“. Quanto al trattamento del glaucoma, "abbiamo invece proceduto all’installazione sotto la congiuntiva di alcune valvoline, dispositivi di deflusso mininvasivi che consentono l’abbassamento della pressione oculare e permettono di arginare il principale fattore di rischio per la patologia: l’ipertono oculare".

Approdato a Crema a marzo, Giulio Maione in pochi mesi ha concretizzato i propri intenti: mettere a disposizione le competenze maturate nel corso della carriera per il trattamento delle patologie del glaucoma e della retina. "Dobbiamo ancora crescere insieme, al fine di rendere questo posto, dal potenziale altissimo, sempre più attrattivo". P.G.R.