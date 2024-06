Scontro tra auto a Casalmaggiore. La scoperta dopo l’incidente: entrambi i conducenti drogati

CASALMAGGIORE (Cremona)

Il 20 aprile nel paese di Casalmaggiore due auto si sono scontrate ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti e portati in ospedale in ambulanza per farsi medicare i traumi rimediati nell’incidente. Sul posto era arrivata per i rilievi del sinistro una pattuglia di carabinieri della caserma di Casalmaggiore. Secondo le indagini dei militari, l’auto proveniente da Casalmaggiore all’improvviso si era trovata la strada sbarrata da una vettura che aveva impegnato l’incrocio senza concedere la precedenza.

Nello scontro una delle due auto era finita fuori strada, mentre la seconda aveva dapprima abbattuto un segnale stradale e quindi terminato la corsa andando a finire in un campo. I carabinieri avevano provveduto a rilevare l’incidente e le ambulanze avevano trasportato i due conducenti, un cinquantunenne e un ventitreenne negli ospedali di Parma e Cremona. Come da richiesta dei militari su entrambi erano stati effettuati accertamenti clinici e, dopo qualche settimana, i risultati erano stati comunicati alle forze di polizia richiedenti.

È venuto così a galla che entrambi gli automobilisti, al momento dello scontro, stavano guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Così la soluzione finale è stata che tutti e due sono stati denunciati e le loro patenti ritirate. Dovranno presentarsi in Tribunale per subire un processo e non potranno mettersi al volante per diversi mesi. Inoltre dovranno frequentare un percorso di disintossicazione prima di poter riavere il permesso di guida.

P.G.R.