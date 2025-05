Sciopero della scuola: "Qui non ci si ferma. Garantite le lezioni"

Qui non ci si astiene dalle lezioni. A Romanengo scuole aperte regolarmente anche se è stato indetto uno sciopero di due giorni dalle organizzazioni sindacali che protestano per il contratto di lavoro. La decisione è stata presa dagli interessati che lavorano nelle scuole del paese, di ogni ordine e grado e non mancherà di scontentare i fautori di questa protesta. Quindi, due giorni di sciopero nel mondo della scuola che le organizzazioni sindacali Conalpe (Confederazione nazionale lavoratori e pensionati) e Csle (Confederazione sindacale lavoratori europei autonomi) hanno proclamato. Lo sciopero è a livello nazionale ed è indetto nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 maggio. Lo stop riguarda l’intero comparto istruzione e ricerca e coinvolge tutto il personale docente e Ata. Nonostante la proclamazione dello sciopero, a Romanengo le lezioni si terranno regolarmente. Lo ha comunicato la dirigente dell’Istituto comprensivo, Amalia Panebianco che, preso atto delle dichiarazioni del personale, ha confermato il normale svolgimento delle attività in tutti gli istituti.

P.G.R.