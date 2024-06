Finisce contro un panettone in cemento: Federico Pietta muore a 65 anni a Casalmorano

Casalmorano (Cremona) – Tragedia della strada giovedì sera: un sessantacinquenne in motorino sbatte contro un panettone di cemento che limita l’accesso alla pista ciclabile, cadendo sbatte la testa, si rompe l’osso del collo e muore. Erano da poco passate le 22 a Casalmorano, nella frazione di Mirabello Ciria.

La vittima è Federico Pietta, residente in paese. L’uomo era uscito di casa con il suo scooter dicendo che avrebbe fatto ritorno a breve. Dopo qualche tempo, non vedendolo ritornare, i parenti preoccupati gli sono andati incontro e l’hanno trovato a terra sulla ciclabile, privo di vita.

Sono stati subito chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate automedica e ambulanza della Croce Verde di Castelleone, seguite a breve da una pattuglia di carabinieri.

I soccorritori hanno tentato di tutto per rianimare il sessantacinquenne ma hanno dovuto desistere, constatando che nell’impatto si era procurato la frattura dell’osso del collo. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, lo scooterista ha imboccato la pista ciclabile a bordo del motorino forse sbagliando strada, visto che il percorso è appunto riservato a biciclette e pedoni. Poi, probabilmente a causa dell’oscurità, non si è accorto che la strada era sbarrata da un panettone in cemento, che limita l’accesso e rallenta la velocità delle biciclette di passaggio.

Il sessantacinquenne non si è accorto del panettone e lo ha preso in pieno, venendo catapultato in avanti e andando a sbattere violentemente la faccia a terra. Preoccupati per il mancato rientro a casa del sessantacinquenne, i parenti sono andati appunto usciti a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita a terra sulla ciclabile.