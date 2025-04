Schianto, muore pensionata: "Quell’incrocio è pericoloso"

PIEVE SAN GIACOMO (Cremona)Cinque gli incidenti avvenuti dall’inizio dell’anno al maledetto incrocio tra la provinciale 27, che arriva dal paese di Pieve San Giacomo e la provinciale 33, che la interseca. Cinque sinistri e l’ultimo ha registrato una vittima, Annunciata Neva, 81 anni di Pieve San Giacomo, che stava viaggiando su una Fiat Punto alla cui guida c’era il marito di 84 anni. Un innesto maledetto, quello dove è avvenuto l’incidente, giovedì intorno alle 18, con la Punto che si era immessa ed è stata centrata da un furgone, alla cui guida c’è un romeno di 47 anni, residente in provincia. Uno scontro drammatico, con la Punto finita poi letteralmente fuori strada, in un fossato. Il punto d’urto è stato proprio dal lato del passeggero, dove si trovava la donna, che non ha avuto scampo.

Dopo l’urto il furgone ha terminato la corsa contro un guardrail. Subito i soccorritori, arrivati con auto medica e due ambulanze, della Croce Verde di Cremona e di Vescovato e poi raggiunti da una squadra di vigili del fuoco di Cremona, si sono occupati dell’anziana, che era inanimata. Purtroppo i tentativi di farla riprendere sono stati inutili e la donna è stata dichiarata morta. Il marito ha riportato ferite importanti, ma non è in pericolo di vita secondo i medici del Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove l’anziano è stato ricoverato in codice giallo. Praticamente illeso l’autista del furgone, che non è ricorso alle cure dell’ospedale. Costernato il sindaco di Pieve San Giacomo, Maurizio Morandi, arrivato anche lui sul luogo dell’incidente: "Proprio mercoledì in Provincia a Cremona avevo parlato ancora di questa rotatoria che dovrà essere realizzata proprio dove è avvenuto l’incidente, cioè tra la provinciale 27 e la 33. I lavori sono già stati appaltati, si sta perfezionando l’accordo con la ditta che si è aggiudicata l’appalto e poi si partirà, questione di qualche settimana". I lavori porteranno via alcuni mesi, ma prima della fine dell’estate dovrebbe essere tutto a posto. "Purtroppo in questo punto ci sono stati troppi incidenti – aggiunge il primo cittadino - e spero che non se ne debbano contare altri".