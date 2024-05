Scende dal mezzo, non tira il freno: operatore ecologico schiacciato dal suo camion a Soresina

Soresina (Cremona) – Grave infortunio sul lavoro ieri mattina intorno alle 7.30 a Soresina. Ferito un operatore ecologico di 62 anni residente in provincia che stava effettuando la raccolta dell’immondizia. Arrivato in via Pasini, è sceso dal suo furgone per andare a prendere i sacchi di spazzatura. Non ha spento il motore e non ha tirato il freno a mano del mezzo e si è diretto verso la spazzatura che doveva ritirare. Così facendo non si è accorto che il suo mezzo a un certo punto si è mosso nella sua direzione, complice una leggera discesa, e gli è piombato alle spalle schiacciandolo contro un muro e provocandogli contusioni e ferite al volto, al braccio e al torace.

Alcuni passanti lo hanno liberato dalla pericolosa morsa. Quando sono arrivati i soccorritori, il sessantaduenne è stato controllato e il medico ha chiamato un’eliambulanza per trasportarlo velocemente in ospedale. Affidato all’elisoccorso, l’operatore ecologico è stato portato nell’ospedale di Bergamo, dove è stato ricoverato in codice giallo. Le sue ferite sono serie ma non è comunque ritenuto in pericolo di vita.

Altro infortunio intorno alle 11.30 in una ditta di Ripalta Nuova che sorge nella località Marchessa, tra Crema e il paese. Un uomo di 44 anni residente nel Cremasco mentre si apprestava a mettere un foglio di plastica sotto una pressa per la stampa e l’etichettatura, ha avuto la mano schiacciata dal macchinario in movimento. Soccorso dapprima dai suoi colleghi e poi dal personale di auto medica e Croce Rossa, il quarantaquattrenne è stato ricoverato nell’ospedale di Cremona, i medici hanno escluso la frattura della mano.