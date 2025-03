Rubano gli ori a un’anziana. Inseguiti e presi dalle Volanti

La polizia di Stato ha sventato un furto in abitazione che i malviventi stavano portando a termine domenica ai danni di una ultra novantenne residente a Cremona. Nella sala operativa della questura è scattato l’allarme anti-intrusione. Le Volanti hanno immediatamente raggiunto l’abitazione della potenziale vittima. I ladri si sono accorti dell’arrivo degli agenti e sono scappati, cercando di far perdere le loro tracce. Dopo un breve inseguimento però i poliziotti sono riusciti a bloccare due individui che corrispondevano alla descrizione fornita loro al telefono da un vicino di casa dell’anziana, che aveva visto i malviventi e aveva chiamato il 112.

Grazie alla rapidità dell’intervento gli agenti sono riusciti a recuperare tutta la refurtiva, consistente in un’ingente quantità di gioielli, subito restituiti alla signora che ha riconosciuto i propri preziosi. Ma i due ladri avevano anche altri gioielli che l’ultra novantenne donna non ha riconosciuto come propri: sono stati posti sotto sequestro, in attesa che qualcuno venga a denunciare il furto subìto. Chi fosse stato vittima di una ruberia è invitato a recarsi in questura per il riconoscimento e la restituzione degli ori, portando con sé eventuali denunce così come fotografie o altri elementi utili a dimostrare senza dubbi l’effettiva proprietà.

P.G.R.