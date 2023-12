Rossella Cominotti uccisa a La Spezia: trovato e fermato il marito Alfredo Zenucchi

Cremona, 8 dicembre 2023 – Sembra già arrivato a conclusione il giallo di La Spezia dove questa mattina è stata trovata morta la 53enne cremonese Rossella Cominotti con profonde ferite d’arma da taglio sul corpo. Il marito, ricercato per tutta la mattina, è stato fermato in Lunigiana – in Toscana ma non molto distante dalla Liguria – dai carabinieri. Alfredo Zenucchi, originario di Bergamo, era stato visto allontanarsi a bordo di una C3 bianca, il cui passaggio era stato localizzato sull’Aurelia. Da lì erano partite le ricerche.

La coppia aveva trascorso due settimane nell’albergo di Carrodano (La Spezia) dove questa mattina è stato trovato il cadavere della 53enne dal personale della stuttura che ha poi lanciato l’allarme.

Rossella Cominotti e Alfredo Zenucchi erano “spariti” da due settimane da Cavatigozzi, il paese alle porte di Cremona dove vivevano gestendo un’edicola nel centro di Bonemerse. L’appello via social dei parenti affinchè tornassero a casa è rimasto inascoltato per giorni fino alla notizia tremenda di oggi. Le voci di paese parlano di problemi economici ma saranno le indagini dei carabinieri a stabilire cosa abbia innescato quello che sembra l’ennesimo femminicidio.