Rogo sul tetto di una cascina. Abitazione dichiarata inagibile

PIERANICA (Cremona)Tetto a fuoco a causa di una canna fumaria che ha incendiato le travi e ha creato parecchi danni, tanto che l’abitazione è stata dichiara inagibile. L’allarme è scattato ieri mattina intorno alle 10.30, quando dal fumo di una cascina recentemente ristrutturata si è alzato un denso fumo. In breve in via Vailate, dove c’è l’abitazione, sono arrivati i vigili del fuoco di Crema, che hanno anche chiesto l’ausilio dei colleghi di Treviglio, dotati di un’autoscala. In casa al momento dell’incendio c’era solo la proprietaria, mentre il marito era al lavoro e i tre figli a scuola.

È stata proprio la donna ad accorgersi dell’incendio e a chiedere l’intervento dei pompieri. I vigili del fuoco hanno aggredito subito le fiamme partendo dal tetto. In breve il fuoco è stato spento e poi i pompieri sono passati alle verifiche. Per questo motivo una decina di metri quadri del tetto sono stati scoperchiati, per controllare che non vi fossero altre braci sulle travi che potessero rinfocolare le fiamme. Il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti per parecchie ore e tutte le verifiche sono terminate intorno alle 16.

È stato appurato che a surriscaldare la canna fumaria è stata una stufa installata al piano terra e che la stessa canna fumaria non era isolata in modo coerente. Per questo motivo si è surriscaldata fino ad arrivare a formare le braci sulle travi del tetto, a causa delle quali si è sviluppato l’incendio. Al termine dei lavori l’appartamento è stato dichiarato inagibile, fin tanto che il tetto non sarà risistemato. Per ripristinare la copertura non sono necessari lunghi lavori, per cui si pensa che in pochi giorni la famiglia potrà rientrare nella sua abitazione.

P.G.R.