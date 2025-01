Rogo nel garage. Auto e moto tra le fiamme

SALVIROLA (Cremona)Due auto e due moto a fuoco e parte della casa bruciata, oltre a qualche ustione sulle mani del proprietario che ha cercato di salvare le moto dal garage in fiamme. Questo il bilancio di un virulento incendio scoppiato mercoledì sera poco prima delle 20.30 in via Don Lameri e che ha interessato il garage e parte della casa, una villa a schiera. Poco prima delle 20.30 il proprietario di casa si è accorto che dal garage stavano uscendo delle fiamme. Lo ha aperto e ha visto che l’incendio aveva aggredito una Alfa Romeo e una Peugeot, un ciclomotore Caballero e una Vespa. L’uomo ha cercato di portare fuori dal garage in fiamme un ciclomotore, ma è rimasto leggermente ustionato alle mani. E ha dovuto desistere dal suo intento. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco, precedentemente chiamati e anche un’ambulanza della Croce Verde che ha medicato l’uomo. Il lavoro dei vigili del fuoco si è protratto per oltre un’ora per debellare le fiamme e poi sono state ricercate le cause che hanno scatenato il fuoco. Così, controllando l’interno del garage, i pompieri sono arrivati a stabilire che il fuoco era stato innescato da un corto circuito che ha interessato la batteria di una tagliasiepi elettrica. Inoltre le fiamme hanno interessato anche una parte del tetto della villetta. Al termine delle verifiche i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile il garage, fortemente danneggiato dall’incendio, mentre la casa è stata considerata agibile. Tuttavia è stato consigliato al proprietario di non soggiornare nella notte nella sua abitazione, per la presenza in parte ancora del fumo. L’uomo ha accettato il consiglio è ha trovato un altro posto dove trascorrere la notte.

Pier Giorgio Ruggeri