Rogo in cascina. Distrutta tensostruttura

(Cremona)

Rogo alla cascina Santa Fausta, a Pescarolo. Intervento dei vigli del fuoco con tre squadre, un’autopompa e due autobotti poco prima delle quattro della scorsa mattina per un incendio che ha interessato una tensostruttura dove sono ospitate circa 800 rotoballe. In seguito, in supporto alle operazioni, sono intervenuti i volontari del distaccamento dei vigili del fuoco di Orzinuovi. Il fuoco ha avvolto in breve tutta la struttura, divorandola senza scampo. Fortunatamente la tensostruttura sorge lontano da animali e abitazione. Nella loro opera di spegnimento i vigili del fuoco di Cremona sono stati aiutati anche dalla fitta pioggia che a tratti è caduta. Grazie al tempestivo e massiccio intervento dei pompieri, l’incendio è stato circoscritto, pur nel suo grande fronte di fuoco. In breve le operazioni hanno messo in sicurezza l’abitazione e la stalla, dove erano ricoverati gli animali, che non sono mai stati in pericolo. Prima di debellare completamente il fuoco le tre squadre di vigili hanno dovuto lavorare oltre quattro ore e quando le fiamme si sono estinte è cominciata l’opera di spargimento del fieno bruciato. Per terminare il lavoro ciò che resta delle rotoballe è stato trasportato nei campi limitrofi alla struttura, per evitare nuovi focolai che possano far riprendere il fuoco. Il lavoro dei vigili del fuoco è terminato solo a fine giornata. Sulle cause che hanno fatto sviluppare il fuoco, si propende per l’autocombustione che sarebbe scaturita all’interno di una rotoballa forse non proprio ben essiccata e che in breve ha appiccato il fuoco alle altre rotoballe, distruggendo, alla fine, tutta la struttura. I danni sono in fase di quantificazione, ma si parla di diverse migliaia di euro.

Pier Giorgio Ruggeri