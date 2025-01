Rogo in cascina. Cento rotoballe carbonizzate

Capodanno di fuoco per i pompieri di Crema, severamente impegnati dalla sera dell’ultimo dell’anno fino alle prime ore del primo gennaio a causa di un violento incendio che ha distrutto rotoballe e fienile. L’incendio ha interessato un fienile dove erano ricoverate un centinaio di rotoballe nella Fazenda Rocca, ai confini di Scannabue, frazione di Palazzo Pignano. L’intervento dei vigili del fuoco è cominciato alle 19 dell’ultimo dell’anno e ha interessato due squadre con la seconda, arrivata a sostituire i colleghi intorno alle 22. Quest’ultima ha passato il Capodanno impegnata a debellare il fuoco. La struttura in legno che ospitava il fieno ha riportato seri danni e anche alcuni macchinari parcheggiati nei pressi del fienile hanno riportato danni. Fortunatamente nei pressi della struttura andata a fuoco non vi erano i numerosi animali ospitati nella fattoria e neppure le parti abitate da proprietario e dipendenti, per cui le fiamme sono rimaste delimitate. Dopo aver spento il fuoco, cosa avvenuta dopo le 21, il lavoro dei vigili del fuoco si è concentrato nel portare via il fieno rimasto e spargerlo nei campi intorno alla fattoria, per evitare che all’interno delle balle di fieno si nascondesse qualche focolaio che avrebbe potuto riattivare l’incendio. L’opera dei vigili del fuoco è terminata intorno alle 3.30 del 1° gennaio. Sulle cause che hanno originato l’incendio è stata aperta un’inchiesta da parte dei carabinieri che si sono recati nella fazenda Rocco per effettuare sopralluoghi.

P.G.R.