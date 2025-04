Ladri dal macellaio islamico. Vetrina spaccata per 50 euro. Danni più ingenti del bottino

VIGEVANO (Pavia)Come sempre in simili colpi, hanno fatto danni più gravi dell’entità del bottino: hanno divelto la serranda e spaccato la vetrata con un sasso preso dalla strada per portare via 50 euro in contanti del fondocassa. I ladri sono entrati in azione l’altra notte in via del Carmine ai danni di una macelleria islamica. La tipologia dell’esercizio commerciale non sembra interessare molto questo tipo di malviventi, che non si fanno scrupoli a fare danni con spaccate per accontentarsi di quel che trovano in contanti. I carabinieri hanno avviato indagini per cercare di identificare i responsabili.