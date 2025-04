La stessa banda in due case. Via anelli d’oro e catenine

ZAVATTARELLO (Pavia) Sembra l’opera della stessa batteria di ladri, spostati di pochi chilometri da un furto all’altro, entrambi a segno nell’Alto Oltrepò Pavese. A Zavattarello, in località Mulino, hanno forzato la porta d’ingresso; alla frazione Sella di Santa Margherita Staffora hanno scassinato la serratura dell’accesso al seminterrato. Entrambe le abitazioni sono state quindi messe a soqquadro, l’altro pomeriggio, approfittando di una breve assenza dei proprietari che hanno poi scoperto di essere stati derubati al rientro, chiamando i carabinieri. I militari della Stazione di Zavattarello hanno fatto i sopralluoghi in serata, ma ormai i responsabili avevano avuto tutto il tempo di allontanarsi, ancora prima che i furti venissero scoperti.

In entrambi i casi i malviventi hanno portato via gioielli in oro, solo tre anelli nel primo caso e alcune catenine e anelli nel secondo, per bottini che comunque non sembrano particolarmente ingenti. Ladri non eccessivamente sofisticati, che si accontentano di quel che trovano basta che sia in oro, sempre facilmente smerciabile. E se nel primo furto il bottino è magro, ne segue un secondo e magari anche un altro ancora, spostandosi ai confini della provincia e poi scollinando dalla Valle Staffora a quella del Tidone.

Stefano Zanette