Rivolta d’Adda, falso rappresentante svaligia due case: ricco il bottino

Rivolta d’Adda (Cremona), 7 agosto 2023 – Rieccoli . Dopo un breve periodo di pausa e dopo aver colpito a Campagnola, S. Michele, Pianengo, Sergnano ecco i ladri di nuovo all’opera. Stavolta hanno messo a soqquadro due villette di proprietà della stessa famiglia, trafugando un bottino ingente.

La banda arriva in paese, suona ai campanelli di ville e se il residente risponde, chi è al cancello si finge rappresentante o giardiniere. Offre i suoi servigi e la merce, che non viene accettata e quindi se ne va. Se, invece, non risponde nessuno il ladro segnala la casa ai complici che in breve entrano in azione.

A Rivolta hanno colpito nel quartiere Santi. Hanno forzato una porta finestra e hanno fatto incetta di soldi e preziosi. Poi sono passati nella villetta attigua e hanno ripetuto il copione. Al rientro i proprietari che hanno sporto denuncia ai carabinieri.