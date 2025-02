Ritrovato un furgone che era stato rubato. Poteva essere usato per furti nelle aziende

Domenica, poco dopo le 20, i carabinieri di Pandino hanno ritrovato ad Agnadello un furgone che è risultato rubato in provincia di Milano. La centrale operativa di Crema è stata informata della presenza del mezzo e la pattuglia di Pandino si è recata sul posto e sulla provinciale 472, nei pressi della rotonda con via Rivolta, lo ha trovato con il motore ancora acceso. Era stato abbandonato sulla carreggiata. Gli accertamenti attraverso le banche dati hanno permesso di appurare che il mezzo era stato rubato in provincia di Milano il 30 gennaio scorso. Il furgone, probabilmente messo in quel luogo per utilizzarlo per commettere furti nelle aziende della zona, è stato portato in caserma per i rilievi e gli accertamenti tecnici necessari per dare un nome ai ladri. Poi sarà restituito.