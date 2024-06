Ripalta Cremasca, sfondano il cancello con il camion per rubare 350mila euro di cosmetici

Ripalta Cremasca – Stavano per mettere a segno il furto di un ingente quantitativo di cosmetici quando il sistema di allarme ha consentito di avvisare i carabinieri, che li hanno intercettati costringendoli a fuggire nei campi e ad abbandonare il furgone con all'interno l'intera refurtiva.

È quanto accaduto la scorsa notte nel cremonese. Poco dopo la mezzanotte di ieri, il titolare di un'azienda di Ripalta Cremasca, che si occupa di spedizione di prodotti cosmetici, ha chiamato la centrale operativa della compagnia carabinieri di Crema per segnalare che sul proprio cellulare era arrivato l'allarme di furto e che dalla visione delle telecamere stava notando in diretta che alcuni individui, dopo aver spaccato con un mezzo la serranda basculante, stavano entrando in azienda. Immediato è scattato il dispositivo dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Crema. Giunti sul posto per i primi rilievi, mentre altre pattuglie cercavano di intercettare il furgone in fuga, i militari dell'aliquota operativa hanno accertato che il mezzo, utilizzato come ariete, aveva abbattuto dapprima il cancello di accesso per poi scagliarsi in retromarcia contro la saracinesca basculante del magazzino. Una volta entrati, i ladri si sono diretti verso l'area stoccaggio merci e utilizzando dei transpallet reperiti in loco hanno caricato sul furgone numerosi bancali con merce pronta per la spedizione.