Sfondano il portone con un furgone-ariete e fanno razzia di cosmetici per 200mila euro

Palazzo Pignano (Cremona), 22 maggio 2024 – Colpo grosso in un'azienda di Palazzo Pignano, in provincia di Cremona, dove sono stati rubati cosmetici per un valore di oltre duecentomila euro utilizzando la tecnica del furgone-ariete.

Primo furto sventato

In azione, stando ai primi riscontri investigativi raccolti dai carabinieri, una banda specializzata, composta da almeno quattro persone, che si è mossa a bordo di mezzi rubati e che prima della razzia aveva tentato il colpo anche in una ditta di Bagnolo specializzata nella produzione di articoli per il make up. In quel caso, aperto un varco nella recinzione, i ladri sono entrati nella proprietà cercando poi di forzare una porta del magazzino, ma l'allarme li ha costretti alla fuga.

Secondo tentativo a segno

Erano le 4 di stamani e subito dopo nel mirino è finita l'industria nella zona industriale, dove i banditi hanno sfondato il portone di ingresso con un furgone e hanno saccheggiato, incuranti del sistema d'allarme regolarmente scattato.

Sono in corso le verifiche su due auto recuperate dai carabinieri e risultate rubate tra Milano e Monza: utilizzate per chiudere la strada alle forze dell'ordine, sono state abbandonate. Al vaglio anche le immagini dalle telecamere di videosorveglianza anche se tutti i componenti della banda avrebbero agito incappucciati o comunque a volto coperto.