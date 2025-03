Riapre il bar in stazione: "No a bivacchi"

CREMA (Cremona)

Rieccolo. Si chiama Pit stop, apre stamattina ed è il nuovo bar della stazione di Crema. Adesso, grazie ad Adrian, un baldo e volonteroso giovane di 33 anni e di sua sorella Lorena, si riapre. Il bar della stazione apre alle sei del mattino e chiude alle 18. Al momento c’è un orario corto, ma più avanti Adrian non esclude di poterlo ampliare. Adrian ha esperienza di barista, ha lavorato per tre anni a Caravaggio e poi ha deciso di imbarcarsi in questa avventura. Non nasconde che non di rado qualcuno entra di sera nella sala d’aspetto per passarci la notte. Ma il posto è presidiato da telecamere e ha preso le sue precauzioni, installando porte blindate che vanno al di là dei malintenzionati. E poi al bar non ci sarà nulla da prendere quando Adrian chiude.

P.G.R.