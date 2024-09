Ragazzo sfregiato con un taglierino. Identificato l’autore

"Sono stato picchiato da un ragazzo di cui conosco solo il nome". Iniziava così la denuncia di un 25enne di Cremona, che la sera del 5 settembre, mentre passeggiava in piazza Roma, senza motivo era stato fatto bersaglio di calci e pugni. L’aggressore aveva estratto un taglierino e lo aveva sfregiato sotto lo zigomo. Il 25enne, finito in ospedale, aveva chiamato i carabinieri e riferito quanto successo, fornendo solo un nome. I militari quella sera, poco prima dell’episodio, avevano fermato un gruppo di giovani, tra i quali il 25enne. Nel controllare le persone del gruppo, hanno capito che l’aggressore era uno di loro. Quindi hanno estrapolato la foto di un 21enne sospettato, hanno formato un book e lo hanno mostrato alla vittima, la quale ha riconosciuto il feritore. Il 21enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate.