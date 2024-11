Raddoppio del ponte sull’Adda fermo. Il Ministero aspetta i soldi della Provincia

L’iter per il raddoppio del ponte sull’Adda è in stallo, però sarà installato un autovelox che, contrastando a suon di multe la velocità dei veicoli in transito, ridurrà anche la pericolosità del tratto. "Martedì – racconta il sindaco di Spino Enzo Galbiati, - ho avuto un incontro col presidente della provincia Roberto Mariani in merito alla Paullese e al raddoppio del ponte sull’Adda. Dal 9 maggio la situazione è in stallo perché manca da parte della Provincia un versamento di 25mila euro al Ministero dei Trasporti. Il presidente Mariani mi ha confermato la disponibilità a chiudere in fretta questa anomalia. Il passaggio successivo è che il ministero, a seguito della sua autorizzazione, passi il tutto al Cipes che, una volta validato il progetto, incarichi la Provincia di effettuare la gara per la progettazione esecutiva". P.G.R.