Raccolta fondi supera le aspettative

Sarà allestita giovedì della prossima settimana la camera ardente per Alberto Ricca, Lando per gli amici, il motociclista morto a causa di un malore la notte di domenica mentre stava reintrando a casa a Soresina, dopo una festa in un motoclub di Parma. L’ultimo saluto lo si potrà quindi dare nella sede dell’Hells Angels Moto Club, in Lungo Po Europa a Cremona.

Gli amici di Alberto Ricca, detto Lando, morto a 56 anni nei pressi di Cremona mentre tornava da un raduno di motociclisti, hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe. "Da anni – scrivono Fabio Bracone e Fabio Galvan – si prendeva cura di sua madre gravemente malata, che necessita di aiuto costante in quanto non più autosufficiente. Ogni aiuto ricevuto – spiegano gli amici – sarà utilizzato per l’assistenza e le cure per lei". E al momento il totale realizzato è di oltre ottomila euro, per un’ottantina di sottoscrittori. L’obiettivo è di arrivare a novemila euro.

P.G.R.