Quintano, cade dalla scala del fienile: morta Silvana Medici, era la mamma del vicesindaco

Quintano (Cremona) – Non ce l'ha fatta Silvana Medici, la donna di 74 anni ricoverata agli Spedali civili di Brescia dopo un caduta da una scala. Aveva riportato un fortissimo trauma cranico che non le ha lasciato scampo: ieri, domenica 6 ottobre, è morta.

Nel frattempo le indagini hanno chiarito come si sono svolti i fatti. Nella mattinata di giovedì la donna è uscita dalla sua abitazione di Quintano per salire sul fienile, raggiungibile con una scala. Giunta all'altezza di circa due metri ha probabilmente messo un piede in fallo ed è caduta, battendo la testa. E’ rimasta tuttavia cosciente e ha deciso di recarsi autonomamente al pronto soccorso. Dove però non è mai arrivata.

Qualche ora più tardi, infatti, la figlia l’ha trovata seduta in poltrona, in stato confusionale. La donna ha chiamato i soccorsi che si sono subito attivati, portando Silvana in ospedale con l’elicottero. Lì, dopo tre giorni di angoscia e speranza, è morta per la gravità del trauma cranico riportato nella caduta riportato.

I funerali della donna, madre del vicesindaco Fabio Bonetti, saranno celebrati mercoledì alle 10.30 ella parrocchiale di Quintano