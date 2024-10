Cade da una scala. Anziana gravissima . Voleva salire nel fienile

Ieri poco dopo le 16.30 una donna di 74 anni è rimasta vittima di un grave incidente domestico. L’anziana vive in una casa nei pressi di una cascina, in via IV Novembre. Aveva intenzione di accedere al fienile, per raggiungere il quale è necessario salire una scala di legno. Sembra che la 74enne abbia messo un piede in fallo e sia caduta malamente. Nel tonfo ha picchiato la testa, procurandosi un forte trauma ed è svenuta. Poco dopo è arrivata la figlia, che ha visto la mamma a terra e ha chiamato i soccorsi. Sono arrivate auto medica e ambulanza della Croce Verde di Crema. Impossibile il trasporto con l’elicottero visto il meteo. Le sue condizioni sono state giudicate serie.