Promozione diretta . Punti con la Ternana

Dopo i due scivoloni con Sudtirol e FeralpiSalò la Cremonese non può più sbagliare e deve fare bottino pieno allo Zini con una Ternana affamata di punti per uscire dai playout. dal canto loro i grigiorossi sono chiamati a fare bottino pieno se vuole continuare a lottare per la promozione diretta. Un obiettivo da raggiungere facendo affidamento alla concentrazione e alle qualità di un gruppo che oggi (fischio d’inizio alle 14) dovrà fare a meno di due importanti pedine della difesa. In effetti non solo Bianchetti non è riuscito a recuperare come nelle speranze di mister Stroppa, ma una botta subìta in allenamento ha costretto pure Jungdal ad un forfait dell’ultima ora.

Il reparto arretrato, insieme a Ravanelli e Antov sarà così completato da Lochoshvili e da Saro, che sarà il portiere titolare, con Livieri pronto a scalare a vice. Per il resto, le riflessioni dell’immediata vigilia saranno utili all’allenatore della Cremonese soprattutto per definire l’attacco, visto che, nonostante gli imprevisti dell’ultima ora, centrocampo e difesa sembrano ben definite. Un discorso che, invece, potrebbe non valere per l’attacco, dove sono favoriti Coda e l’ex di turno Falletti, ma conservano le giuste possibilità di un sorpasso al fotofinish pure Tsadjout, che quando ha avuto un’occasione a Bari ha sfoderato un’ottima prestazione, e Vazquez, che potrebbe partire dalla panchina per cercare di presentarsi al top della forma per la volata finale. L’elemento che nel match odierno con la Ternana non potrà mancare, però, è la concretezza che deve diventare il trampolino di lancio delle ambizioni della Cremonese che vuole un immediato ritorno in serie A.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Falletti (Vazquez), Coda (Tsadjout). All: Giovanni Stroppa.