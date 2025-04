Preziose mountain bike rubate all’interno di un box

CREMA (Cremona) Furto al quartiere Castelnuovo di Crema. A inizio settimana i ladri sono entrati in un garage e hanno sottratto tre mountain bike professionali che il proprietario utilizzava per partecipare alle competizioni sportive e allenarsi. L’ingresso ai garage di queste villette a schiera è in via Montello, via piuttosto battuta del quartiere. Probabilmente con il favore delle tenebre i banditi, che forse hanno messo a segno un furto su commissione, hanno scavalcato il cancello, lasciando fuori un complice a far da palo, alla guida di un furgone. Una volta entrati nel sotterraneo, con calma hanno individuato il garage da depredare e poi hanno aperto la serratura e preso le tre bici, del valore di alcune migliaia di euro. Una volta in strada le hanno sistemate nel furgone e se ne sono andati. Dal garage sono sparite tre biciclette: una Cannondale Supersix rossa e nera, una Mountain bike Focus raven 29R e una Gravel Wiler Jeenga grigia e arancio. Il proprietario ha presentato denuncia ai carabinieri. Nella zona ci sono alcune telecamere e non è escluso che qualcuna abbia registrato immagini utili per arrivare a identificare i malviventi. P.G.R.