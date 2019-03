Pizzighettone (Cremona), 7 marzo 2019 - I tablet del referendum trasformati in aula tre punto zero e dieci lim di ultime generazione acquistate dal Comune di Pizzighettone. Questa mattina, alla presenza dell'assessore alla Scuola del Comune di Pizzighettone, Tiziana Magnani, del dirigente scolastico del comprensivo, Susanna Rossi, dell'animatore digitale dell'Istituto Edoardo Mazzoni e di Claudia Dioli in rappresentanza del Consiglio di Istituto, è avvenuta la cerimonia di consegna delle dieci nuove lim e di presentazione della nuova aula multimediale.

La scuola secondaria di Pizzighettone ieri ha realizzato l'aula di informatica utilizzando i trenta tablet che all'Istituto sono stati donati da Regione Lombardia subito dopo il referendum indetto da Maroni. “Si tratta di postazioni dotate di tastiera e collegamento ad internet, tali da poter utilizzati per lavori guidati dal professore, ma anche per test come le invalsi” ha spiegato Edoardo Mazzoni. “Il Comune quest'anno ha investito circa ventimila euro per l'acquisto delle Lim, si tratta di un passo importante per l'adeguamento degli spazi della scuola che al momento è tecnologicamente completa” ha spiegato l'assessore Tiziana Magnani, ricordando che nel recente passato una cifra importante è stata investita nella struttura (bagni e aula magna nuova) ed ora si è passati agli arredi. Ogni aula in questo momento è dotata di una lim, aula che sono spazi educativi di materia: il progetto scuola in movimento entrato in vigore qualche anno fa prevede che si spostino gli alunni nelle classi e non i docenti. “Esprimo il mio ringraziamento al Comune, ora la scuola secondaria di Pizzighettone è dotata di lim in ogni aula” ha sottolineato il dirigente scolastico Susanna Rossi.