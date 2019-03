Cremona, 19 marzo 2019 - La città murata si prepara a diventare capitale del fantasy. Il 25 aprile è in programma la seconda edizione di Pizzighettone Fantasy, manifestazione organizzata da Media Aetas e Media free time, con il supporto di Fiere dell’Adda - Cerchia Muraria di Pizzighettone e Pro Loco di Pizzighettone. Le trentaquattro grandi Casematte di Pizzighettone ospiteranno quello che di fatto è il prosieguo di Soncino Fantasy, garantendo il pieno e totale svolgimento della manifestazione a prescindere dagli eventi meteorologici.

Saranno presenti oltre un centinaio di espositori – botteghe, banchi, laboratori didattici e giochi di ruolo da tavolo – scrupolosamente selezionati a livello europeo fra coloro che sono particolarmente accurati e attenti alle tematiche del mondo fantasy. Nel fossato, avranno luogo le animazioni ispirate al mondo tolkeniano. Non mancheranno gli Orchi, un’intera orda (in totale i personaggi in costume sono oltre 250), e anche quest’anno toccherà ai bambini affrontarli e sconfiggerli, cosa che fortunatamente avviene in ogni edizione della manifestazione. I bambini e bambine dai 5 ai 12 anni di età, se vorranno, saranno gratuitamente vestiti ed equipaggiati dall’organizzazione, fino a un massimo di 3.500, e scenderanno in campo proprio nel Fossato, sotto le possenti fortificazioni – vere – della città murata di Pizzighettone.

La manifestazione offre anche danze e ballate elfiche, musici, giochi e divertimenti vari in tema, esibizioni di rapaci, tavoli da gioco e area ludica di oltre trecento metri quadrati, taverne e locande con cibi e bevande in tema. I visitatori troveranno vaste aree attinenti al Trono di Spade, Alice nel Paese delle Meraviglie, Van Helsing, Assassin’s Creed e tutto l’universo gotico di Tim Burton. Nell’ambito della manifestazione la moneta in uso sarà la Moneta Elfica, per tutte le operazioni di compravendita durante l’intera giornata. Bisognerà recarsi al Banco del Cambio per la conversione della moneta corrente. Il biglietto d’ingresso dai 6 anni di età in su costa 10 euro, fino a 5 anni di età è gratuito. Come nelle passate edizioni ci sarà la possibilità di prenotazione dei biglietti d’ingresso ridotti, al sito www.pizzighettonefantasy.it