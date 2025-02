"Più pattuglie contro le baby gang"

Bande di ragazzini che impazzano nella notte, disturbano, picchiano, feriscono. Non pochi gli episodi preoccupanti. L’altro ieri riunione in Prefettura. Al termine, Antonio Giannelli (nella foto): "Serve un coordinamento tra le forze di polizia, perché è l’ordinarietà che contribuisce in maniera determinante a elevare i livelli di sicurezza. In città va potenziata la videosorveglianza. Ma serve anche la condivisione dei dati. Se avessimo duemila poliziotti sarebbe tutto più facile, ma anche in quel caso il rischio zero non esisterebbe. Ognuno di noi può percepire situazioni inadeguate per il cittadino, stabilendo una continua collaborazione con le forze di polizia. Comunque verranno ulteriormente intensificati i pattugliamenti già da questo fine settimana".

Gli episodi più eclatanti: la notte del 2 febbraio, una copoia inseguita da un branco di ragazzi per rapinarla. Un giovane si mette in mezzo e finisce accoltellato due volte, alla schiena e al fianco. Domenica scorsa alle tre del mattino un esercente uscito dal bar perché cinque ragazzi disturbavano è stato colpito al volto con un bicchiere e preso a calci e pugni mentre era a terra: perderà un occhio. Ultimo episodio mercoledì scorso, quando un minorenne italiano e due diciottenni albanesi ubriachi sono entrati in un ristorante kebab e hanno chiesto una birra. Al rifiuto del titolare lo hanno colpito con un pugno al viso e poi ferendolo alla fronte con un coltello. Per i primi due episodi i responsabili sono ricercati, per il terzo ci sono stati tre arresti.

P.G.R.