Pietro Bervicato, morto in un incidente lo storico steward dello stadio Zini di Cremona

“Ciao Pietro fai buon viaggio. Un abbraccio da lassù ovunque tu sia. Condoglianze a tutta la tua famiglia", profondo il cordoglio sui social per la morte di Pietro Bervicato, 49 anni, residente in provincia di Cremona. L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi lungo la via Porrettana, nella frazione Ca’ dei Ladri, tra Silla e Marano in provincia di Bologna. Per cause in corso di accertamento l’auto condotta dal quarantanovenne, da tempo steward allo stadio Zini in occasione delle partite interne della Cremonese, è entrata in collisione con la vettura di una donna di 54 anni. L’impatto, frontale, è stato violento. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i due conducenti dagli abitacoli, per Bervicato non c’era più niente da fare. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna.