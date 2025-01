Pergo di scena a Vicenza: "Vietato avere paura"

CREMA (Cremona)

Trasferta complicata per la Pergolettese che oggi alle 17,30 allo stadio Menti affronta il quotato Vicenza. La squadra cremasca vuole disputare una grande gara e allungare la striscia utile per migliorare ancora di più una classifica che non può fare stare tranquilli. Stando alle indicazioni della rifinitura confermato il modulo offensivo 4-3-3. "Affrontiamo una corazzata – dice mister Giacomo Curioni –, ma metteremo in campo le nostre carte per strappare un risultato importante. Dobbiamo giocare con la consapevolezza che anche su certi campi si possono portare a casa punti.

PERGOLETTESE (4-3-3): Cordaro, Tonoli, Stante, Lambrughi, Olivieri, Jaouhari, Arini, Careccia, Scarsella, Parker, Basili. All.: Curioni Raffaele Sisti