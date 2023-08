Pandino, fuochi d’artificio senza permesso: multa di cento euro

Pandino (Cremona) – Fanno cento euro di multa. Lunedì sera, alla festa dell’Unità di Pandino, sono stati fatti esplodere i fuochi d’artificio. Belli da vedere, anche se rumorosi e inquinanti perché purtroppo quelli che non inquinano e non fanno rumore non godono di un buon mercato.

Ma quando sono stati fatti esplodere i fuochi d’artificio sono arrivati anche la polizia locale che hanno individuato i responsabili e chiesto di mostrare il permesso. Permesso? Nessuno sembra essersi occupato di questa pratica burocratica e così i fuochi esplosi erano da considerarsi fuori legge.

Di qui il verbale della polizia locale e relativa multa di cento euro. Con buona pace anche di chi, quando arriva Capodanno strepita perché non ci sono controlli adeguati per sorprendere chi sgarra, perché i fuochi sono vietati per ordinanza. Stavolta li hanno individuati.