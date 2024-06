Panda a Pandino: oltre mille auto per battere il record mondiale

Pandino (Cremona) – Benvenuti nel paradiso delle Panda. È cominciato ieri sera, venerdì 21 giugno, a Pandino il più grande raduno del mondo di Fiat Panda, quest’anno spalmato su tre giorni, con un prologo ieri sera appunto. L’evento è organizzato dall’associazione Panda a Pandino, in collaborazione con l’associazione Soli Mai e con il patrocinio del Comune. Lo scopo è come sempre benefico.

L’accoglienza degli automobilisti ieri nel pomeriggio ha visto operare lo street food e suonare musica con dj set a cura di Kappa Voice e Wedding Boys Staff nell’area esterna del castello, teatro ufficiale dell’evento, che promette spettacolo fino a domani con l’obiettivo di superare il record mondiale di auto dello stesso modello, stabilito lo scorso anno con 1.051 Panda arrivate da ogni dove per fermarsi all’ombra del maniero visconteo. Ufficialmente le iscrizioni online hanno superato quota 800. Oggi e domani è ancora possibile iscriversi sul posto, all’apposito punto allestito in castello.

"Le Fiat Panda – spiega Francesco Pino, vicepresidente di Panda a Pandino – arrivano da tutta Italia ma non solo. Abbiamo iscrizioni da Inghilterra, Francia, Spagna, Belgio e Croazia. Siamo anche venuti a sapere, per esempio, che tre equipaggi in arrivo dall’Inghilterra stanno effettuando questo viaggio per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro della prostata nel Regno Unito”.

Il programma della reunion (che è già una novità, vista l’aggiunta del venerdì) prosegue oggi con l’apertura dell’area ristoro alle 11 e il Panda Giro (con partecipazione libera), tour di una ventina di chilometri nel Cremasco, con ritrovo alle 12 nel parcheggio del McDonald’s di Bagnolo e partenza alle 14. Alle 18 riparte la festa in castello: il dj set fa da preludio alla serata live animata dalle note della rock band Antani Project.

Domenica, dalle 8, apertura del raduno. Sarà uno spettacolo vedere tutte quelle Panda schierate nell’area interna del castello. Ce ne saranno di tutti i generi, dalle classiche alle più curiose. Alle 15 si saprà se il record mondiale stabilito dodici mesi fa sarà stato battuto. Le premesse ci sono tutte. Ma in ogni caso sarà sempre una grande festa, con premiazioni, ringraziamenti e saluti finali.