Offanengo, fiamme in un’azienda. Arpa Lombardia invia la squadra di Contaminazione atmosferica

Offanengo, (CREMONA), 13 febbraio 2025 – Fiamme, paura e timore di inquinamento ambientale.

I vigili del fuoco e i tecnici del dipartimento di Cremona e Mantova di Arpa Lombardia sono intervenuti oggi pomeriggio per un incendio nel magazzino di un'azienda metalmeccanica soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) di Offanengo, in provincia di Cremona.

L'incendio è ancora in atto e al momento la squadra di Arpa Lombardia sta conducendo accertamenti con strumentazione mobile (PID e Fiale dragger) intorno alla zona. I primi rilievi, condotti in prossimità del magazzino, hanno riscontrato la presenza di COV (Composti Organici Volatili) e CO (Monossido di Carbonio), ma non hanno rilevato concentrazioni significative all'esterno, anche perché la direzione dei venti è a est e non verso il centro abitato.

Secondo quanto riferito, l'incendio sarebbe limitato solo a un magazzino contenente carta, cartone e metalli, ma sono ancora in corso le operazioni di spegnimento che si protrarranno probabilmente per tutta la notte.

Arpa Lombardia ha attivato, in via precauzionale, anche la propria squadra di Contaminazione Atmosferica che si sta recando sul posto per installare eventualmente il campionatore ad alto volume.