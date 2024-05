Omaggio ai noccioli e alla nonna: il biscotto di San Bassano riscopre le tradizioni

San Bassano (Cremona), 5 maggio 2024 – I coniugi Rita e Andrea Berselli hanno scelto di onorare la tradizione di famiglia, che parte dalla casa dei loro nonni, creando un biscotto con farina di nocciole, dolce e fragrante e poi creando una confezione apposita chiamandolo Il biscotto di San Bassano. Fatti a mano, i biscotti vengono sfornati tutto l’anno a Pizzighettone, nel laboratorio della pasticceria Berselli: "Siamo di San Bassano e via Nonzola, dove abitiamo, una volta era piena di alberi di nocciolo. Abbiamo scelto di conservare e tramandare le tradizioni di famiglia – racconta il pasticcere –. Mia nonna preparava questi deliziosi biscotti con le nocciole. Noi abbiamo utilizzato le basi della sua ricetta per creare in primis un prodotto da banco e successivamente abbiamo deciso di proporlo in una confezione dedicata al nostro paese". Una delizia per il palato: "È una frolla artigianale – spiega Rita – fragrante, al burro, ottenuta da farina di frumento e nocciole. La forma è quadrata ed è assemblato come un bacio di dama. Abbiamo scelto di farcirlo all’interno con una crema di nocciole e cioccolato".

La creazione ha assunto un significato che va oltre l’impresa commerciale. Il biscotto è diventato motivo per andare a recuperare anche un aspetto che fa parte della storia del piccolo centro. Lo ha sottolineato il primo cittadino di San Bassano, Giuseppe Papa: "Il prodotto merita senz’altro di portare sulla confezione l’immagine del Comune e di avere il riconoscimento da parte dell’intera comunità. Abbiamo presentato, durante la festa dei lavoratori, lo scorso 1° maggio, queste leccornie. Per sposare il progetto e rispettare la storia del paese, come amministrazione, abbiamo deciso di piantumare noccioli presso il nuovo parcheggio del centro sportivo di via Nonzola. Gli alberi sono stati forniti dai parchi del Serio e Oglio nord che vorrei ringraziare per il gesto. Abbiamo reintrodotto e messo a dimora questi alberi, che fanno parte della storia del nostro paese, anche presso il parco Due ponti e in via Alzaia verso la piazzola di via Serio".