Ozieri (Sassari) - Un motociclista 52enne di Crema è morto in Sardegna in un incidente stradale avvenuto oggi, lungo la statale 199 che collega Oschiri e Ozieri, in provincia di Sassari. La vittima è Stefano Marconi, consulente finanziario, in Sardegna con un gruppo di motociclisti. Il centauro, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto e ha perso la vita cadendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono interventi un'équipe del 118 e i carabinieri della Stazione di Oschiri e della Compagnia di Ozieri. Il motociclista è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

